Fenomen dizide kriz çözüldü! Tüm bölümleri kaldırılmıştı

Kaynak: Birsen Altuntaş
Fenomen dizide kriz çözüldü! Tüm bölümleri kaldırılmıştı

Aldıkları cezalarla gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucu tüm bölümleri YouTube’dan kaldırılmıştı. Diziyle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizinin krizi çözüldü. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizide aile üyeleri davadan feragat etti.

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NE OLMUŞTU

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle idari parası ve yayın durdurma cezası kesmişti.

Öte yandan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları da diziye dava açmıştı. Mahkemede alınan kararla dizinin yeni ve eski bölümleri YouTube kanalından kaldırılmıştı.

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KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat ettiler, diziye mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı ailenin davadan feragati nedeniyle kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından dizinin YouTube kanalındaki eski bölümler yeniden yayına alındı.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

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