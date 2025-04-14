Fenomen dizide yaprak dökümü! Bizzat kendisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Magazin
Fenomen dizide yaprak dökümü! Bizzat kendisi açıkladı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez'in paylaştığı Deha'da yaprak dökümü yaşanıyor. Diziye son olarak Ahsen Eroğlu'nun vedası damga vururken, fenomen diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Deha dizisinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in kadrosunda yer aldığı dizide yaprak dökümü başladı. Fenomen diziden bir kişinin daha veda edeceği öğrenildi.

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BEKLENMEDİK AYRILIK

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; diziye sonradan 'Karahan Doğan' karakteriyle dahil olan Ertan Saban projeye veda etti.

BİZZAT KENDİSİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü isme 'Dizi nasıl gidiyor?' diye soruldu ve Ertan Saban 'Benim bitti artık.' yanıtını verdi.

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OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

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