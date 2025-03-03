Fenomen dizide yeni kriz! Yoksa final mi oluyor

Aile tarafından yayın durdurma kararı aldırılan dizi için son anda karar verilmişti. Dizi mahkeme kararı sonrası çekimlerini durdurmuş ve eski bölümleri de Youtube'dan kaldırılmıştı. Mahkemede son anda aile ile yapım anlaşmaya varmıştı.

Dizinin fragmanının yayınlanmasından sonra yayın tarihi hakkında bilgi verilememesi final kararına gidildiği iddialarını ortaya çıkardı. Dizinin yetkililerinden henüz final ile ilgili bir şey gelmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK yayın yasağına takılan Şakir Paşa Ailesi dizisi 3 hafta ekranlara gelmeyebilir.

NOW TV'nin en iddialı dizilerinden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmeyen kalmadı.

Önce dizinin setinde yangın çıkması sonucu dizi iki hafta ekranlara gelmemişti. Tam ekranlara geri döndü derken bu kez de RTÜK cezalarına takılmıştı.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'NIN TORUNLARI DAVA AÇMIŞTI

Daha sonra Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi'ne dava açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış aile ile yapım arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmıştı.

YOKSA FİNAL Mİ OLUYOR?

Daha önce tedbir davası açan aile üyelerinin davadan feragat etmesiyle birlikte mahkeme, diziye verilen yayın ve çekim yasağı da kaldırılmıştı.

Dizi dün akşam ekranlara gelmişti. Ancak dizinin yeni bölüm tanıtımında tarihin olmaması dikkat çekmişti.

Yeni bölüm tanıtımında tarih verilmemesinin nedeni RTÜK yasağının NOW‘a tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı.

Fragmanda tarih verilmemesi ise final iddialarını bir kez daha alevlendirdi.