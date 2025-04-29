Fenomen dizideki efsane sahneye dair şaşırtan detay

Etimesgut Belediye Başkanı ve Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, efsane dizi Behzat Ç'nin yeni bölümlerinde de yer alıyor. KAFA TV'nin YouTube kanalındaki 'Fenomen' programına konuk olan Beşikçioğlu fenomen rolü ve dizisi hakkında açıklamalar yaptı.

Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin unutulmayan sahnelerinden biri olan sorgu sahnesinde yaşadıklarını izleyicilerle paylaştı. O sahneyi yeniden izleyen Beşikçioğlu, "Güzel bir tekme atılacak açıydı, bir tane koydum. Fatih çok kıskandı orada. Benim attığım tekme şiddetinde tokadı atamadığı için kendi sinir olup ikinci tokadı da atıyor." dedi.

Behzat Ç.'nin yeni sezonunda o isim geri dönüyor

Öte yandan “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 7 bölümden oluşan 3. sezon çekimleri de tamamlandı.

Behzat Ç. dizisinden ilk fotoğraf geldi!