Fenomen dizinin de fişi çekildi! Final tarihi kararlaştırıldı

Başrollerini Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı Kan Çiçekleri dizisinin de fişi çekildi.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen günlük diziler arasındaki fenomen yapımlardan biri olan Kan Çiçekleri dizisi için final kararı alındı.

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

OYUNCU KADROSU:

Dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Yılmaz Ulutaş, Göksel Kayahan, Ceyda Pınar, Gökhan Gürdeyiş, Nazan Bayazıt, Dilan Düzgüner, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Buse Bedir, Nuray Şerefoğlu, Oğuz Okul, Hakan Durmuş, Zeynep İkra Özköse ve Mertcan Öztürk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.