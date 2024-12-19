Fenomen dizinin de fişi çekildi! Final tarihi kararlaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen dizinin de fişi çekildi! Final tarihi kararlaştırıldı

Kanal 7'nin fenomen günlük dizisi Kan Çiçekleri için final kararı alındı.

Başrollerini Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in paylaştığı Kan Çiçekleri dizisinin de fişi çekildi.

FİNAL KARARI VERİLDİ

kan-cicekleri-nin-final-tarihi-1734439208-brlbye.webp

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen günlük diziler arasındaki fenomen yapımlardan biri olan Kan Çiçekleri dizisi için final kararı alındı.

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

5t5.webp

OYUNCU KADROSU:

Dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Yılmaz Ulutaş, Göksel Kayahan, Ceyda Pınar, Gökhan Gürdeyiş, Nazan Bayazıt, Dilan Düzgüner, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Buse Bedir, Nuray Şerefoğlu, Oğuz Okul, Hakan Durmuş, Zeynep İkra Özköse ve Mertcan Öztürk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Son Haberler
Şişli’de ünlü bir iş merkezinin 42’inci katında çıkan yangın paniğe yol açtı
Şişli’de ünlü bir iş merkezinin 42’inci katında çıkan yangın paniğe yol açtı
Nijerya-Kamerun sınırında 10 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya-Kamerun sınırında 10 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
İkinci Dünya Savaşı’nın umut piyanoları
İkinci Dünya Savaşı’nın umut piyanoları
Kocaeli'nde mangal kömürü işletmesinde yangın paniği
Kocaeli'nde mangal kömürü işletmesinde yangın paniği
AB’den Apple’a uyum çağrısı
AB’den Apple’a uyum çağrısı