Fenomen dizinin final tarihi kesinleşti! İkinci bir şans verilmişti

Reytinglere yenik düşen ve ikinci bir şans daha verilen fenomen dizi Bir Zamanlar İstanbul’un final tarihi belli oldu.

Etkileyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul ekranlara veda ediyor. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizisi için daha önce final kararı verilmişti.

DİZİNİN REYTİNGLERİ SINIFTA KALDI

Fenomen diziye bir şans daha verilse de dizi izlenme rekorlarında sınıfta kaldı.

Dizi için önceki hafta final kararı alınmış ve senaryo üzerinde değişikliğe gidilmişti. Fenomen dizinin 16. bölüm tanıtımına final yazılmamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final kararı kesinleşti.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul, adalet uğruna verilen bir mücadelenin hikayesini anlatıyor.