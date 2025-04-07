Fenomen dizinin yaramaz çocuk oyuncusuydu! Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti

"Dennis the Menace" dizisinde sarışın yaramaz çocuğu canlandıran aktör Jay North hayatını kaybetti.

North'un uzun zamandır arkadaşı olan Laurie Jacobson, kolon kanseriyle mücadele eden aktörün evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genellikle çizgili bir gömlek ve tulum giyen Dennis'in yaramazlıkları, emekli komşusu George Wilson'ı (Joseph Kearns) sık sık sinirlendiriyordu. Dennis'in sabırlı anne ve babasını ise Herbert Anderson ve Gloria Henry canlandırıyordu. Dizinin ardından Daha sonra North, “The Man from UNCLE”, “The Lucy Show”, “My Three Sons”, “Lassie” ve “The Simpsons” gibi televizyon dizilerinde ve “Maya” (1966), “The Teacher” (1974) ve “Dickie Robert: Former Child Star” (2003) gibi filmlerde rol aldı.

North'un geride üçüncü eşi Cindy ve üç üvey kızı kaldı.