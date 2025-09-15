Fenomen dizisinin senaristi gözaltına alındı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden olan Merve Göntem'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Göntem’in 4 yıl önce bir Youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Merve Göntem, 4 yıl önce Çıplak dizisindeki Eylül karakteriyle ilgili şöyle demişti:

Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Kemer, şu açıklamayı yaptı:

"SİSTEMATİK BİR LİNÇ KAMPANYASININ HEDEFİ HALİNE GETİRİLDİ"

Müvekkilim Merve Göntem birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet’e götürülerek göz altına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve BluTV adlı dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.

"'AHLAKSIZ', 'BEBEĞİN ÖLSÜN' GİBİ SİNKAFLI HAKARETLERE UĞRADI"

Kurguyla gerçeği birbirinden ayıramayacak denli gözü dönmüş şahıslar, halkımızın dini ve milli hassasiyetlerini istismar ederek müvekkili hedef göstermiş, bir sanatçının kurgusal karakterleri üzerinden toplumsal nefret kampanyası yürütmüşlerdir. Bu paylaşımlar sonucunda müvekkil; “orospu”, “ahlaksız”, “bebeğin ölsün” gibi sinkaflı hakaretlere ve doğrudan kendisine ve 5 aylık bebeğine yönelik ölüm tehditlerine maruz kalmıştır.

Şunu hatırlatmak isteriz ki müvekkil 5 ay önce doğum yapmış, halen bebeğini emzirmekte olan bir annedir. Yaşadığı bu sistematik saldırılar sonucunda yoğun stres, korku ve panik nedeniyle sütü kesilmiş, bedensel ve ruhsal sağlığı ağır şekilde zarar görmüştür. Henüz doğum yapmış, kırılgan bir dönemdeki bir kadının böylesi ağır saldırılara maruz kalması, sadece bireysel bir hakaret değil, kadına karşı şiddet, toplumsal barışa saldırı ve insan onurunu hiçe sayan vahim bir fiildir.

"TÜM KADINLARI VE TÜM SANATÇILARI HEDEF ALIYOR"

Müvekkilin uğradığı hakaretler, yalnızca şahsını değil, aynı zamanda toplumdaki tüm kadınları, tüm anneleri ve tüm sanatçıları hedef almaktadır. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde, bir kadının eserleri üzerinden hedef gösterilmesi, sosyal medya linciyle sindirilmeye çalışılması, yetmezmiş gibi bir de gece vakti gözaltına alınması hukuk adına bir garabet, ülkemiz adına utanç vesilesidir.

Yaşanan bu hukuksuzluğun en kısa sürede giderileceğine ve adaletin tesis edileceğine inanıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.