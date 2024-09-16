Fenomen isimden dikkat çeken Miss Tukey tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen isimden dikkat çeken Miss Tukey tepkisi

Mizah yazarı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, “Miss Turkey’de torpil var” diye eleştiride bulundu. Çatal ruj sürerek çektirdiği fotoğrafı "Sizce Türkiye'yi kim temsil etmeli?" notu ile gündem oldu.

Mizah yazarı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, Miss Turkey’de İdil Bilgen’in 1'inci olmasını ruj sürdüğü bir fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

“Keşke ben katılsaydım” diyen Çatal, sosyal medya paylaşımına ""Sizce Türkiye'yi kim temsil etmeli?" notunu yazdı.

Çatal paylaşımına gelen yorumlara cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

atalpaylasim.jpg

TORPİL ÜLKENİNEN BÜYÜK SORUNU

“Basit görünür ama Türkiye’nin en büyük sorunudur torpil. Yaşadığımız ekonomik krizden tutun, olimpiyatlarda bir altın madalya bile alamadan boynu yerde dönen milli takımımıza kadar her şeyin sorumlusudur. Torpile ses çıkarmayan korkaklar yüzünden bugün ülkemiz her medeni listede en sonda yer alarak tersten başarılar elde ediyor. Adaletsizliğe ses çıkarın, haksızlığa ses çıkarın, bir şeyleri protesto etmek başınızı derde sokuyorsa, sokun! Hayat bir kere. Onu da dürüst yaşayın.”

paylasim2.jpgİDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olduktan sonra Bingöl’e atandı. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını üstlendi.

Son Haberler
Fenomen isimden dikkat çeken Miss Tukey tepkisi
Fenomen isimden dikkat çeken Miss Tukey tepkisi
%80’ini balık kolajeninin oluşturduğu yeni takviye ürün, raflardaki yerini aldı
%80’ini balık kolajeninin oluşturduğu yeni takviye ürün, raflardaki yerini aldı
Borsa ilk yarıda geriledi: BIST 100 endeksi düşüşte
Borsa ilk yarıda geriledi: BIST 100 endeksi düşüşte
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Narin'in Yengesi Hediye Güran hakkında yeni gelişme
Narin'in Yengesi Hediye Güran hakkında yeni gelişme