Fenomen isimden dikkat çeken Miss Tukey tepkisi

Mizah yazarı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, Miss Turkey’de İdil Bilgen’in 1'inci olmasını ruj sürdüğü bir fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

“Keşke ben katılsaydım” diyen Çatal, sosyal medya paylaşımına ""Sizce Türkiye'yi kim temsil etmeli?" notunu yazdı.

Çatal paylaşımına gelen yorumlara cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

TORPİL ÜLKENİNEN BÜYÜK SORUNU

“Basit görünür ama Türkiye’nin en büyük sorunudur torpil. Yaşadığımız ekonomik krizden tutun, olimpiyatlarda bir altın madalya bile alamadan boynu yerde dönen milli takımımıza kadar her şeyin sorumlusudur. Torpile ses çıkarmayan korkaklar yüzünden bugün ülkemiz her medeni listede en sonda yer alarak tersten başarılar elde ediyor. Adaletsizliğe ses çıkarın, haksızlığa ses çıkarın, bir şeyleri protesto etmek başınızı derde sokuyorsa, sokun! Hayat bir kere. Onu da dürüst yaşayın.”

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olduktan sonra Bingöl’e atandı. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını üstlendi.