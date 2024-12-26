Fenomen ismin ölümü sonrası doktoru ilk kez konuştu: "Zayıflama ilacını fazla içmiş olabilir"

Gelin Evi yarışması ile tanınan fenomen Neşe Özkan bıçak altına yatmıştı. Ancak Özkan geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Acılı aile hastane ve doktora dava açmaya hazırlanırken; ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Murat Acar, Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'ya konuştu.

Acar, "26 yılda 30 bin ameliyat yaptım ve sadece 3 hastamı kaybettim. Bu da 10 bin 1 yapar" diyerek kendini savundu. Hastane sahibi Halil Gündoğdu ise "Zayıflama ilaçlarını fazla içmiş olabilir" dedi.

Opr. Dr. Murat Acar, aileye karşı davaya hazırlandıklarını söyledi.

26 yıllık tecrübesi olduğunu ve günde 150-200 ameliyata girdiğini belirten Acar, "26 yılda kaç tane uçak düşer biliyor musunuz bu ülkede? En az 2 tane uçak düşer. Yani bir uçağın düşmesi kadar az riskte bir ameliyat bu" dedi.

26 yıldır estetik operasyonlar yaptığını söyleyen Acar, diğer doktorların 10 saatte bitirdiği ameliyatları kendisinin 4-5 saatte bitirdiğini 30 bine yakın ameliyat yaptığı için tecrübeli olduğunu da ifade etti.

Ameliyata girmediği iddialarına ise Acar şöyle yanıt verdi:

Burada bu ameliyatı yapabilecek herhangi bir plastik cerrah yok. Ameliyatıma girdim, başarıyla bitirdim. Allah rahmet eylesin. Yani insanın eceli gelirse neden olacağı belli olmaz ki.

Neşe Özkan'ın eşinin verdiği röportajlar hakkında da konuşan Opr. Dr. Acar sözlerine şöyle devam etti:

Eşini gömmeden çekim yapmış. Sosyal medya hesaplarını yükseltmek için beni, masum insanları kullanmasın. Biz gereken davalarımızı açtık. O fenomenlere sesleniyorum. Siz geliyorsunuz estetik ameliyatlarınızı yapıyoruz değil mi? Size hani reklamınızı yapın. Bir ölü olduğu zaman o zaman bizi neden gömüyorsunuz?

HASTANE SAHİBİ: HER TÜRLÜ TETKİKİ YAPILDI

Hastane sahibi Halil Gündoğdu da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Neşe Özkan'ın göğüs dikleştirme, karın germe, liposakşın ameliyatı olmak için hastaneye başvurduğunu söyleyen Gündoğdu, "Ameliyat için hastaneye başvururken her türlü tetkiki yapılmıştır. Kalbinin sağlam ve yerinde olduğuna dair geçmişte bir kalbinde bir problem yaşansa bile artık böyle bir problemin olmadığına ilişkin bir de belge sunulmuştur bize" dedi.

"ZAYIFLAMA İLAÇLARINI FAZLA İÇMİŞ OLABİLİR"

Ameliyatların 150 bin TL civarında olduğunu söyleyen hastane sahibi, Neşe Özkan'ın 136 bin TL banka havalesi yaptığını belirtti. Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti:

Hastanemiz Neşe Hanım’ı Adli Tıp Kurumu'na göndermek istemiştir. Buna ailesi karşı çıkmıştır. Polislerle birlikte buraya gelerek cenazeyi aldılar. Bizim hastanenin ambulansı tarafından götürüldü. Ölüm nedeninin neden kaynaklandığının ortaya çıkması bizi de memnun edecektir. Bana söylenen büyük ihtimalle yağ embolisinin attığı yönünde. Bazı zayıflama ilaçlarıyla birlikte görüldüğü de tarafımızca tespit edilmiş. Belki de bu ilaçlarda içilmiş bize söylenmemiş olabilir.