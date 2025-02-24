Fenomen Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu. 14 Şubat için 400 bin lira istemişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenomen Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu. 14 Şubat için 400 bin lira istemişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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