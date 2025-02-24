Fenomen Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu. 14 Şubat için 400 bin lira istemişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.