Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!

Daha önce işçilerin servis ve yemeklerini kesmesi, kışlık elbise haklarını yerine getirmemesi ile anılan Tezcan Galvaniz'de işçiler greve çıktı. Yüzde 80 zam talebine karşın patron yüzde 8 zam yapınca işçilerin çıktığı eyleme sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'da katıldı.

Kocaeli Kartepe’de bulunan Tezcan Galvaniz’de toplu sözleşmede sonuç alınamadı. Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’in yetkili sendika olduğu fabrikada işçiler yüzde 80 zam talep etti.

Patron ise yüzde 80 zam talebine karşın sadece yüzde 8 zam teklif etti. İşçiler bu teklif üzerine bugün itibari ile greve çıktı.

Evrensel'in haberine göre, Oğuzhan Alpdoğan isimli sosyal medya fenomeni de eski bir Tezcan Galvaniz çalışanı. Çektiği işçi videoları ile birçok kişi tarafından oldukça samimi bulunan Alpdoğan, eski iş arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Arkadaşlarına destek veren Alpdoğan'da işçilerin çektiği grev halayına katıldı.