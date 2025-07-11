Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını

Tayland'ın Chonburi eyaletindeki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakini mini su aygırı Moo Deng, doğumundan bir yıl sonra bile popülaritesini koruyor. Sosyal medya fenomeni haline gelen bu sevimli hayvanın doğum günü kutlamaları, hayvanat bahçesine binlerce ziyaretçi çekti. Özellikle gençler arasında büyük ilgi gören Moo Deng, tıpkı ülkemizdeki sosyal medyada popüler olan hayvanlar gibi geniş kitlelere ulaştı.

KUTLAMALAR DÖRT GÜN SÜRECEK

Başkent Bangkok ile Pattaya tatil beldesi arasında yer alan hayvanat bahçesi, Moo Deng'in doğum gününü dört gün sürecek etkinliklerle kutluyor. Kutlamaların ilk günü olan 10 Temmuz 2025 Perşembe günü, yüzlerce hayran su aygırının yaşam alanının önünde toplandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Perşembe öğleden sonra itibarıyla 12.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını duyurdu.

2600 EURO'LUK PASTANIN AKIBETİ

Doğum günü kutlamaları kapsamında, Taylandlı bir kozmetik firmasının sponsorluğunda, yaklaşık 2600 Euro değerinde, karpuz, mısır, ejder meyvesi ve domatesten oluşan özel bir pasta hazırlandı. Ancak internet yıldızı Moo Deng, pastadan sadece birkaç lokma alırken, geri kalanını annesi Jona afiyetle yedi. Bu komik anlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

ŞÖHRETİ DÜNYA ÇAPINA YAYILDI

Moo Deng'in sadece Tayland'da değil, dünya genelinde de hayranları bulunuyor. Malezya'dan gelen Jennifer Tang, sırf bu kutlamaya katılabilmek için bir haftalık izin aldığını ve Moo Deng'e olan "takıntısını" dile getirdi. New York'tan kısa bir tatil için gelen Molly Swindall ise sadece 30 saatliğine Tayland'a gelmesinin nedeninin Moo Deng'i görmek olduğunu belirtti.

HAYVANAT BAHÇESİNE EKONOMİK KATKI

Moo Deng'in popülaritesi, hayvanat bahçesinin gelirlerini de olumlu yönde etkiledi. Ziyaretçi sayısında dört kata varan artış yaşanırken, Moo Deng temalı ürünlerin satışları da patladı. Ayrıca, Moo Deng'in bir dönem ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın zaferini doğru tahmin etmesiyle "orakıl" olarak da ün kazandığı belirtildi. Bu tür olaylar, hayvanların ticari ve popüler kültürdeki yerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

BİR YILDA GELEN ŞÖHRET VE BÜYÜME

Beş kilogram ağırlığında dünyaya gelen Moo Deng'in adı, Tayland'da popüler bir sokak yemeği olan "sıçrayan domuz" anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl 20.000'den fazla Facebook kullanıcısının oylamasıyla seçilen bu isim, sevimli hayvanın karakteriyle de örtüşüyor. Şu anda 93 kilograma ulaşan Moo Deng, büyümesine rağmen hala birçok kişinin gözünde bir "ikon" ve "efsane" olarak kabul ediliyor. Time dergisi de Moo Deng'i "tipik bir A-list ünlü olmasa da kesinlikle öyle muamele görüyor" ifadeleriyle tanımladı.