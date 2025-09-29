Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş'a disiplin soruşturması! Görevden uzaklaştırıldı

Mizahi videolarla vatandaşlara trafik kurallarını anlatan polis memuru Serkan Durmuş, sosyal medyada paylaştığı paylaşımları nedeniyle şikayet edilip görevden uzaklaştırıldı.

Disiplin soruşturması sonucu Durmuş’a maaş kesimi, kısa süreli görevden uzaklaştırma ve uyarı cezası verildi.

89.webp

Mizahi içeriklerle trafik kurallarını anlatan trafik polisi Serkan Durmuş şikayet edildi ardından disiplin soruşturması başlatıldı.

MAAŞ KESİMİ VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın sosyal medya paylaşımına göre, Durmuş kısa süreli görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında polis memuruna, “yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası, “görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden ise uyarı cezası verildi.

Durmuş'un Instagram hesabında 471 bin takipçisi bulunuyor.

ekran-goruntusu-20250929-085857png-zze-necdkeode8soigbg2w.webp

