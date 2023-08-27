Fenomen yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun bindiği uçağın motoru alev aldı

İngiltere'de yayınlanan ''Love Island'' (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Ekin Su Cülcüloğlu kaza atlattı. Ünlü fenomenin bindiği uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı. Bodrum'dan kalkan uçak Antalya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Fenomen yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun bindiği uçağın motoru alev aldı

"Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışmay adını dünyaya duyuran fenomen Ekin Su Cülcüloğlu, Türkiye'den eve dönüşü sırasında uçakta yaşanan patlama sonrası dehşete düştü.

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YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU

İngiltere'nin fenomen yarışma proramı Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılan ve daha önce de yerli yapımda yer alan Ekin Su Cülcüloğlu cinselliğin ön planda olduğu yarışmada birinci olmuştu.

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UÇAĞIN MOTORU ALEV ALDI

Yaz tatili için Türkiye'ye gelen Ekin Su'nun, eve dönüş sırasında bindiği uçağın motoru 4 kez patlayarak alev aldı. Bodrum'dan kalkan uçak kısa bir süre sonra Antalya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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UÇAK ANTALYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Ünlü yarışmacı Ekin-Su korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak "Kabus deneyimi, Bodrum'dan Manchester'a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar. Filmlerdeki gibiydi. "Antalya'ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim! Hâlâ güvende olup olamayacağımız konusunda endişeliyiz" dedi.

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