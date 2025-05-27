Fenomenler terör örgütü PKK'nın şarkısıyla akım başlattı: Aralarında Dilan Polat, Özlem Öz de var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım başlıyor. Dilan Polat, Şulemsi, Özlem Öz, Aleyna Dalveren gibi sosyal medya fenomenleri, farkında olmadan PKK destekçisi şarkıda akım yaptıkları iddia edildi.

Sosyal medya hayatımızda hemen her gün yeni bir akımın başlamasına vesile oluyor. Bu kez sosyal medya fenomenleri bilmeden terör örgütü PKK'nın "Em Bernadin" şarkısıyla akım başlattı. Kısa sürede hızla yayılan videoya sosyal medyada tepkiler çığ gibi yağdı.

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ŞARKI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıda geçen "Söz verdik, birbirimizi bırakmayacağız, bayrağımız Diyarbakır kulesine çekilinceye kadar." sözleri dikkat çekti.

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Sosyal medya fenomenlerinin "Em Bernadin" şarkısıyla çektikleri videoya sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomenlerin her şeyden haberi olduklarını bu videoları kasıtlı paylaştıklarını ileri sürdü.

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İşte kullanıcıların yorumları:

- İstisnasız her hareketlerinden kalitesizlik akıyor. Sene olmuş 2025 bunların peşinden giden var.

-Belki farkındalardır bilmeyerek yapıldığını pek zannetmiyorum

-Hepsini terörden içeri alacaksın yok öyle yağma.

-Bu kadınlar neden ünlü oldu? Çoğalıp duruyolar ayrıca, bütün kötü şeyler bunlar da var ve bunları alkışlayan acınası bi kesim var yazık acıyorum.

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İşte ‘Em Bernadin’ isimli terör destekli şarkının sözleri:

“Halkımın davası güzeldir

Bırakmayız biz bırakmayız

Şehitlerimize söz verdik

Bırakmayız biz bırakmayız

(…)

Biz söz verdik hep bu yolda olmaya.

Mezopotamya’da güneş doğduğunda yanında olacağız.

Biz bırakmayacağız kan çiçeklerinden doğup bedenini ateşe verenleri

Kıvılcım çakarak hayatta büyük olanları

Onurlu bir yaşama kadar

Özgür bir vatana kadar

Biz söz verdik, Biz birbirimizin elini bırakmayız

Diyarbekir kalesinin burclarında bayrağımız yükselinceye kadar

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