Fenomenlerden sonra sıra aşiretlerde. Elektriği olmayan köylerde milyonlar topluyorlar

TikTok’ta yayılan para saçma videoları üzerine fenomenlere açılan soruşturmalar sonrası gözler özellikle düğünlerde saçtıkları para ve gelin ve damada taktıkları altınlarla gündeme gelen aşiretlere döndü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenomenlerden sonra sıra aşiretlerde. Elektriği olmayan köylerde milyonlar topluyorlar

ODATV'nin haberine göre; Sosyal medyada yayınladığı lüks ve şatafat videoları üzerine soruşturma açılan Dilan-Engin Polat çiftinin ardından, benzer içeriklerle gündem olan birçok güzellik merkezi sahibi fenomenlere de art arda soruşturmalar açıldı.

Birçok ismin şirketlerine kayyum atanırken, mallarına tedbir kararı konuldu.

Şimdi ise aşiretlerin düğünlerde para saçma videoları TikTok’ta paylaşılması yeni tartışma yarattı. Bu konuda onlarca video olması aşiretlerin kazançlarının kaynağı sorusunun sorulmasına neden oldu.

Sosyal medyada yaşanan tartışmada kimileri aşiretlerin sahip olduğu arazi ve ticaret kapasitesinin fenomenlere göre çok daha büyük olduğunu söylerken kimileri de elektrik altyapısı bile olmayan köylerde saçılan paraların kaynağının yasa dışı işler olduğu iddia edildi.

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