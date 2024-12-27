Fenomenlere 'yasadışı bahis' operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de firari

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.