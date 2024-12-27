Fenomenlere 'yasadışı bahis' operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de firari

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenomenlere 'yasadışı bahis' operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de firari

İstanbul’da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddia edildi. Gündüz saatlerinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı.

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4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.

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