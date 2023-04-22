Eski tapu kayıt ve senetlerini inceleyenler hukuki bir terim olan 'ferağ' diye bir kelimeyle karşılaşır. Peki, ferağ ne demek? Eski tapularda ferağ kelimesi ne anlama geliyor?

FERAĞ NE DEMEK?

Ferağ satış demektir. Yani bir mülkün tasarruf, sahip olma hakkını başkasına terk etmedir. Arazi Kanununda ise miri veya vakıf arazisinin yararlanma hakkının satışıdır.

Bir hukuk terimi olan ferağ için bir mülkü resmi olarak başkasına verme, tapuda başkasının üstüne geçirme ifadesi de kullanılabilir.

TAPUDA FERAĞ VERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ferağ verme işleminin gerçekleşmesi için gayrimenkul sahibinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Tapu memuru tarafından hazırlanan resmi senedin imzalanması ile ferağ takriri gerçekleştirilmiş olur.

Osmanlı hukukunda mîrî arazi ve icâreteynli vakıf malları üzerinde şahıslar için mülkiyet hakkına benzer bir tasarruf hakkı tesisine imkân verilmiş, ferâğ da bu tasarruf hakkının başka bir kişiye terk ve devrini ifade eden bir terim olarak kullanılmıştır. Ferâğ zaman zaman gayri menkullerin hibe, temlik ve satımı anlamında da geçmekle birlikte hibe, temlik ve satımda mülk olan menkul veya gayri menkul malın aynı üzerindeki mülkiyet hakkının bir başkasına devri, ferâğda ise çıplak mülkiyeti bir başkasına ait olan belirli gayri menkuller üzerindeki tasarruf hakkının (menfaat mülkiyeti) nakledilmesi söz konusu olduğundan aralarında fark vardır.

Ferağ kelimesi hukuk dili dışında ise "Bir işle uğraşmayı bırakıp boş kalmak" anlamına gelir.