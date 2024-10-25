Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu seçmeleri yapıldı

Bursa Devlet Tiyatrosu 53 yıldır aralıksız düzenlediği Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu'nun yetenek sınavını gerçekleştirdi, sınava 98 genç katıldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu, 1972'den bu yana aralıksız olarak düzenlediği Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu'nun bu yılki yetenek sınavlarını 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Tiyatroya ilgi duyan 98 genç, kursa katılabilmek için sahne yeteneklerini sergiledi. Seçici kurulda, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Belgin Bilgin ve Ali Volkan Çetinakaya yer aldı.

26 Ekim'de başlayacak olan kurs, genç yeteneklerin sanatsal gelişimlerini desteklemeyi ve tiyatroya olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Adaylar, seçmeler sırasında şarkı, şiir ve tiratlarla performanslarını sergileme şansı buldu. Deneyimli eğitmenler tarafından değerlendirilen adaylar arasından en uygun kursiyerler seçildi.

Kurs çerçevesinde gençlere; mimik, doğaçlama, konuşma sanatı, tiyatro tarihi, hareket ve şan gibi konularda eğitim verilecek. Bu eğitimler sayesinde kursiyerler, hem teorik bilgi edinecek hem de pratik uygulamalarla sahne deneyimi kazanacak. Kursun sonunda sahnelecek bir oyun ile kursiyerler öğrendiklerini izleyicilere sergileme fırsatı bulacak.

Bu geleneksel kurs, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun genç yetenekleri keşfetme, destekleme ve Türk tiyatrosuna yeni isimler kazandırma hedefini sürdürüyor.