11 ay önce vefat eden Ferdi Tayfur’un parçalanmış ailesi milyarlarca liralık mirasını paylaşamıyor. Kızı Tuğçe “Çocuklar dışarıda kaldı, babamın yeğenleri malları aldı” dedi.

Avukat Hakan Tamgüç’e göre de; işin aslı farklı. Çünkü herkes payını aldı. Tayfur’un son anda vazgeçtiği bir detay da vardı. 25 gündür yaşam savaşı veren Fatih Ürek’in yattığı hastanenin koridorlarında neler oldu? Ve Seyfi Dursunoğlu’nun 5 yıllık miras davasında sona yaklaşılıyor.

Ferdi Tayfur’un gerçek mirası nedir?

İddia edildiği üzere 3 milyar değil. Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç’ün bildirdiğine göre; mirasın bugünkü toplam değeri 6 milyar TL. Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris’te bir adası vardı. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL’ye yakın.

6 milyar TL’lik miras ve 45 milyonluk telif hakları nerelere gitti?

Vasiyeti 5 Şubat’ta açıklanan Ferdi Tayfur, İstanbul-Fatih ve Marmaris’te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur’u ise mirastan men etti.

Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur mirastan neden pay alamadı?

Çünkü Ferdi Tayfur, hastalığı sırasında sosyal medyada yaptıkları açıklamaları nedeniyle iki çocuğuna çok kızgındı. Hatta kızı Tuğçe’ye “Kim ne yaparsa kendine yapar” diye seslenmişti. Tuğçe ve ağabeyi Timur, ‘vasiyeti iptal ettirmek’ için dava açtı. Ancak ‘saklı pay hakları’ bulunuyor.

‘Saklı pay hakkı' ne demek, bu hak ne kadar?

Bu, yasal mirasçılar olan çocuklar, anne-baba, eş gibi en yakınlara verilen bir hak. Bu gruptaki kişiler mirastan men edilmiş dahi olsalar belirli oranda pay alabiliyor. Pay oranı; çocuklar için 1/2.

Vasiyetnamede adı geçen kişiler paylarını alabildi mi?



Henüz alabilmiş değiller. Çünkü açılan davalar nedeniyle tüm mirasa tedbir kararı konuldu. Kimse milyarlarca liralık mirasın tek kuruşuna dahi dokunamıyor. Davanın 3-4 yıl sürme ihtimali var.



Ferdi Tayfur’un 1974’te evlenip ölene kadar nikahlı kaldığı eşi Zeliha Turanbayburt mirastan pay aldı. Peki evlenmediği, ancak 33 yılını birlikte geçirdiği Necla Nazır’a miras kaldı mı?



Ferdi Tayfur 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır’dan 2007’de ayrılırken kendisine bugünkü değeri 5 milyon dolar olan Emirgan’daki 4 katlı villayı bırakmış. Ancak Necla Nazır’ın, 31 Ağustos 2024’te sosyal medyada kendisi için yaptığı açıklamayı dinleyince çok kızmış ve üzülmüş. Milyon dolarlık villayı geri almaya karar vermiş. Hukuken harekete geçmek üzereyken, son anda vazgeçmiş. Necla Nazır ipleri koparan o videoda Tayfur’la ayrılık nedenlerini açıklıyor, “Beni konuşturma. Evladımın ve torunlarımın rızkını senin yeğenlerine yedirmem. Sen böyle bir adam değildin…” diyordu.







Ferdi Tayfur’un mirasını beyan için hasta vaziyette notere götürüldüğü iddiası doğru mu?

Ferdi Tayfur’un mirasını beyan için hasta vaziyette notere götürüldüğü iddiası doğru mu? Tuğçe Tayfur’un iddiasına göre; babası ayaklarının üzerinde duramayacak bir vaziyetteyken notere götürüldü ve imza attırıldı. Tuğçe, “Şahidim var” diyerek bunun için de dava açtı. Yeğenler ise iddiayı reddediyor.

Ferdi Tayfur’un notere gittiği tarih; 17 Ekim 2024. Ambulansla hastaneye kaldırılması 15 Aralık. Vefat tarihi ise 2 Ocak 2025. Yani vasiyetini vefatından 2 ay önce yazmış.

Ferdi Tayfur’un, 15 Kasım’daki 80. yaş gününde kızı Tuğçe Tayfur, İzmir’de bir kulüpte babasının şarkılarını söyleyecek. Yeğeni Şirin Gözalıcı aynı gün Adana’daki Ferdi Tayfur Müzesi’nde kutlama organize ediyor. Sanatçının yurt dışındaki hayranları da Almanya’da bir kutlamaya hazırlanıyor.

FATİH ÜREK YAŞAM SAVAŞI VERİRKEN

HASTANEDE KORİDORUNDA NELER OLDU?

25 gündür yoğun bakımda olan ve henüz uyanamayan Fatih Ürek’in ablaları Selvi ve Nurgül’ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştukları, bu söylentiyi duyanların da şok geçirdiği dilden dile dolaşıyor.

İddiaya göre; Fatih Ürek’in 17 yıl küs kalıp 2022’de barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer abla Nurgül hastane koridorlarında miras kavgasına tutuşmuş. Birkaç ünlü bu duruma şahit olmuş. O kadar üzülmüşler ki, hastaneyi terk etmişler.

Bunu duyar duymaz Fatih Ürek’in ‘kardeşim’ dediği menajeri Mert Siliv’i aradım. İşte Fatih’i bir dakika olsun bırakmayan Mert’in cevabı: “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” dedi. Evet, bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi, ama doğru değil.”

SEYFİ DURSUNOĞLU’NUN MİRASINDA DURUM NE?

5 YILLIK DAVADA GELİNEN SON NOKTA

2020’de vefat eden ve her şeyini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer ‘Huysuz Virjin’in mirası ne durumda? İşte 5 yıllık davada gelinen son nokta…

-Seyfi Bey vasiyetnamesini sağlık raporunu aldığı gün yazdırmış. Raporun ve imzanın aynı gün olması miras hukukunda önemliymiş. Kendisi sonradan oluşabilecek tartışmalarının önüne geçmiş.

-Hiç çocuğu olmayan Dursunoğlu, Altunizade’deki 4 katlı villasını ve bankadaki 15 milyon TL’sini ÇYDD’ye bıraktı. Cipi, yardımcısı Ümit’e, kostümleri de Türker İnanoğlu Vakfı’na kaldı.

-11 mirasçıdan 2’si vasiyete iptal davası açmıştı. Bu kişiler “Cenazemi kaldıramazlar, onlara bir şey yok” dediği yeğenleri Evren ve Erhan’dı. İstedikleri 10’da 1 paydı.

-Vefatından kısa bir süre önce yaptığı röportajda “Mirasınızı ailenize bırakmadınız, bu duruma bozulmadılar mı?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “40 yıldır tek başıma çalışıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin gücenmeye, küsmeye hakkı yok.”

-Yasal sürecin bitmesine az bir süre kaldı. Karar, istinafta. Miras hukuku üzerine çalışan avukatlar “Seyfi Bey’in bir çocuğu olmadığı için bu davada ‘saklı pay hakkı’ ortadan kalkıyor. Yani miras yakında ÇYDD’ye aktarılır” yorumunu yapıyor.