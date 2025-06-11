Ferdi Başkan; Unutturamaz seni bu sevgi ağı

Başkan Ferdi Zeyrek En sevdiği şarkıyı İpek Özbey'e açıklamıştı:

Müzeyyen Senar’dan; Unutturamaz seni hiçbir şey…

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bu sevgi seli her insana hatta her siyasetçiye nasip olmaz.

Unutturamaz seni bu sevgi ağı.

Allah değerli eşine biricik evlatlarına ve sevenlerine sabır versin.

Mekânın cennet, ruhun şad olsun Ferdi Başkan’ım…

Lağım farelerinin; “Çarpıldı” başlığı atanların kara suratlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “geçmiş olsun” mesajı en ağır tokat oldu.

Ferdi Başkan’ın elektrik akımına kapılması sonrası doktorlarımızın kurtarma çabalarını takdirle izledik.

Bu kahpe ölüm aklıma 12 Temmuz 2024’te sağanak yağış sırasında yol kenarındaki su birikintinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay geldi.

Ne talihsizlik İzmir için…

Değerli okurlarım,

Bizim medyayı anlamak mümkün değil.

Hem ölümlü, yaralamalı trafik kazalarından şikayet ediyorlar.

Hem de alınan önlemleri şikayet ediyorlar.

30 kilometre bir radar konulmuş ve amaçları hazineye para toplamakmış.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı önlemler böyle eleştiriliyor günlerdir.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Önlem almasalar suç, önlem alsalar suç.

Hız sınırlarını aşan sürücüler mi haklı, kuralları uygulayan trafik polislerimiz ve jandarmamız mı haklı.

Elbette güvenlik güçleri haklı.

Hepimizin can ve mal güvenliği onlara emanet.

Hız yapanların yaptığı kazaların kurallara uyan masum insanların canına ve malına kastetmelerini engellemek için elbette en sert önlemler alınmalı.

Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü de yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na trafik tabelalarının düzenlenmesi için çağrı yapıyorum.

Trafik levhaları son derece hatalı ve eksik.

50- 70- 90 ve 120 tabelalarının nerede başladığı nerede bittiği belli değil.

Hangi yolda maksimum hız hangi araçlar için kaç belli değil.

Hız sınırı yok anlamında karayollarında bu tabela kullanılıyor.

O yolda maksimum hız sınırı ne kadar?

Otomobil için yerleşim yeri içinde 50 Km.

Yerleşim yeri dışında çift yönlü karayollarında; 90 Km.

Bölünmüş yollarda; 110 Km.

KGM tarafından işletilen otoyollarda 130 Km.

Yap-İşlet-Devret ​(YİD) modeliyle işletilen otoyollarda 140​ Km.

Karayollarında bu hız tabelaları ya hiç yok ya çok eksik…

Bunlara + yüzde 10 tolerans payı da ekleniyor.

Medya otoyollarda 30 kilometrede bir radarı eleştiriyor.

KGM otoyollarında 142 Km hız az mı?

YİD otoyollarında 153 Km hız az mı?

Bunun sınırların üzerine çıkan ve alçaktan uçan denilen sürücülere verilecek ağır cezalar eleştiri konusu yapılmamalı.

Bir sürücünün 3-5 saat için de 4-5 kere radara yakalanması dahi eleştiriliyor medyada.

Hız sınırını umursamayan sürücü haklı, kuralları uygulayan ve milletin can ve mal emniyetini düşünen İçişleri Bakanı haksız öylemi?

Haydi ordan.

Aklınızı başınıza toplayın.

“Yollar kan gölü” manşetleri attığınız günleri unutmayın.

Trafik kuralarına uymayan sürücüleri savunmayın.

Önlem almak isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ve kahraman trafik polislerimizi ve jandarmamızı eleştirmeyin.

Unutmayın herkes trafik kurallarına uyarsa devletin bütçesine bir kuruş girmez.

Ve asıl olan can ve mal kaybı olmaz…

Sayın Uraloğlu, lütfen karayollarında tabela seferberliği başlatın.

Ayrıca bölünmüş yollardaki ilçe girişlerinde olan kırmızı ışıklar nedeniyle müthiş araç kuyrukları oluşuyor.

Örneğin Polatlı. Buralara alt üst geçit yapmak hem şehir içi hem şehirlerarası trafik akışını rahatlatır.