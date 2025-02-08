Ferdi Kadıoğlu büyük yıkım yaşıyor: Fenerbahçe’de sadece 28 maç kaçırmıştı

Fenerbahçe’den rekor bonservisle Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istediği kadar forma şansı bulamadı. Ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli oyuncunun durumunun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı.

Brighton’ın sağlık ekibi, Ferdi’nin sakatlığının dinlenme ile iyileşebileceği beklentisi ile ameliyata gerek duymadı. Ancak sonradan yapılan kontrollerde ayak baş parmağındaki kapsül yırtığının 3. Derece olduğunun anlaşılması ile birlikte milli oyuncu ameliyat edildi. Ferdi Kadıoğlu’nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı öğrenildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu şu ana kadar 16 maç kaçırdı. Milli oyuncunun beklenenden ağır olan sakatlığı nedeniyle toplamda 35 maç kaçırması bekleniyor.

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde toplam 28 maç kaçıran milli oyuncu, Brighton’daki ilk sezonunda bu rakamı katlayacak.

Brighton ile toplam 8 maça çıkıp 440 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gollük skor katkısı verdi.