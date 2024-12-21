Ferdi Kadıoğlu formasına kavuşabilecek mi? Haftalardır sakattı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig serüveni talihsiz bir sakatlıkla başladı.
Sol ayak baş parmağından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, son olarak Liverpool'a 2-1 mağlup oldukları maçta forma giydi.
Haftalardır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu için West Ham United maçı kararı verildi. Brighton'ın bugün (21 Aralık) oynayacağı mücadelede yıldız futbolcu yine kadroda olmayacak. Ferdi Kadıoğlu'nun forma özlemi West Ham maçıyla birlikte 7 haftaya çıkacak.
Antrenmanlara başladığı belirtilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını kısa süre içinde atlatarak yeniden takımdaki yerini alması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu Brighton formasıyla 8 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.