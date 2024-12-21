Ferdi Kadıoğlu formasına kavuşabilecek mi? Haftalardır sakattı

Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu formasına kavuşabilecek mi? Haftalardır sakattı

Premier Lig2de Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle haftalardır formaya hasret kaldı. 25 yaşındaki oyuncunun West Ham United maçında kadroda olup olmayacağı belli oldu.

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig serüveni talihsiz bir sakatlıkla başladı.

Sol ayak baş parmağından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, son olarak Liverpool'a 2-1 mağlup oldukları maçta forma giydi.

Haftalardır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu için West Ham United maçı kararı verildi. Brighton'ın bugün (21 Aralık) oynayacağı mücadelede yıldız futbolcu yine kadroda olmayacak. Ferdi Kadıoğlu'nun forma özlemi West Ham maçıyla birlikte 7 haftaya çıkacak.

Antrenmanlara başladığı belirtilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını kısa süre içinde atlatarak yeniden takımdaki yerini alması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu Brighton formasıyla 8 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.

Son Haberler
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı
Sosyal medyadaki yeni tehlike... Yetersizlik hissine neden oluyor! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Sosyal medyadaki yeni tehlike... Yetersizlik hissine neden oluyor! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Mansur Yavaş’tan, milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı
Mansur Yavaş’tan, milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı