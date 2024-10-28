Ferdi Kadıoğlu için bomba yakıştırma: Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih...

Brighton’un bir dönem kaptanlığını yapan eski futbolcu Adam Virgo, Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken ifadelerde bulundu ve milli yıldızı Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih'e yakıştırdı. İşte çarpıcı analiz ve Virgo'nun o açıklamaları...

BRIGHTON SON ANDA YIKILDI

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Wolverhampton'ı konuk etti. 88. dakikaya kadar 2-0 önde olan Martılar, 88 ve 90+3'te yenilen gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FERDİ 11'DEYDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımına alışmaya başladı. Wolves karşılaşmasında ilk 11'de yer alan millî oyuncu sağ kanatta görev aldı ve maç bitene kadar sahada kaldı.

TAKIMIN JOKERİ GİBİ

Ferdi, Brighton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 6 maça çıktı. Bazen sol bek, bazen sağ bek oynayan ve dün akşam da sağ kanatta görev yapan millî futbolcu, Brighton formasıyla 1 gol attı.

ÇARPICI TRANSFER SÖZLERİ

Öte yandan Brighton’un bir dönem kaptanlığını yapan eski futbolcu Adam Virgo, Hürriyet'e verdiği röportajda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu. Virgo'nun transfer sözleri dikkat çekti.

'25 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN...'

Adam Virgo, Ferdi ile ilgili olarak önce şunları söyledi: "Ferdi Kadıoğlu, 25 yaşında olmasına rağmen çok sayıda maç oynadı. Ayrıca büyük turnuvalarda oynayarak uluslararası deneyim kazandı. Bu durum bir bek için iyi bir fiyat olarak görülebilir. Bir oyuncunun fiyatı her zaman takımdan ayrıldığı zamanki sonuca göre belirlenir.

'FERDİ'NİN BONSERVİS OLARAK...'

Brighton, takımdaki iyi yetenekleri daha yüksek fiyatlara gönderme konusunda başarılı bir sicile sahip. Ferdi’nin bundan dolayı bonservis olarak daha da ileri gitme potansiyeli var ama bunu zaman gösterecek.

'FERDİ İÇİN AVANTAJ OLACAK'

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu gibi bir futbolcuyu transfer etmesine gerçekten çok sevindim. Sol bek Pervis Estupiñán, son 18 ayda çok sık sakatlık yaşadığı için o pozisyonda bir desteğe ihtiyaçları vardı. Tecrübeli, oynamaya hazır ve uluslararası alanda da iyi bir geçmişi olan biriyle anlaştılar. Ferdi’nin ayrıca çok yönlü bir futbolcu olması da büyük bir avantaj olacak.

'FENERBAHÇE'DE BUNU GÖSTERDİ'

Ferdi, iyi savunma yapan ve gerçekten sağlam bir oyuncu. Bu özellik maalesef günümüz futbolunda beklerde kaybolan bir özellik. Ferdi, topla oynama konusunda rahat ve oyunu iyi okuyor. Bu arada yaşına göre biraz daha istikrarlı performanslar sergilemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de son birkaç sezondur bunu net bir şekilde gösterdi.

'GORDON'I MÜKEMMEL MARKE ETTİ'

Kadıoğlu’nun şu ana kadar sezona iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Yeni bir ortama daha fazla alışmanıza yardımcı olacak bir gol atmak ise her zaman güzeldir. Newcastle United’a karşı oynadığı maç sezonun tartışmasız en iyi performansıydı. Ferdi, bu maçta Newcastle’ın sol kanat oyuncusu Anthony Gordon'u mükemmel bir şekilde marke ederek kalitesinin ne kadar iyi durumda olduğunu gerçekten gösterdi.

'FERDİ TAKIMDAKİ 1 NUMARALI BEK'

Teknik direktör Fabian Hürzeler’in Ferdi'yi gelecekte takımın çok önemli bir oyuncusu olarak gördüğünden eminim. Ayrıca Ferdi, kulüpte artık 1 numaralı bek olacak gibi görünüyor. Bu da onun yeni bir kulübe uyum sağlama konusunda öz güveni için harika olacak. Teknik direktör Fabian Hürzeler'in onu her hafta daha iyi hale getirmek için zorlayacağından eminim. Brighton'da bir oyuncu için 30 milyon euro iyi bir para. Dolayısıyla teknik direktörün Ferdi’nin performans göstermesine ihtiyacı olacak.

'TARAFTARLAR HEYECANLI'

Brighton taraftarları, Ferdi’yi çok iyi benimsedi. Çünkü sol bek Pervis Estupinan gibi taraftarlar tarafından çok sevilen bir oyuncunun yerini almak hiç de kolay değil. Brighton taraftarları, oyuncuların armayı gururla taşımasını ister ki Ferdi de bunu yapıyor. Taraftarların bu transfer konusunda gerçekten heyecanlı olduğunu biliyorum.

'REAL MADRID, CITY, CHELSEA, BAYERN MÜNİH...'

Ferdi Kadıoğlu’nun potansiyel olarak uyum sağlayabileceği kulüpler arasında Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih’in de olduğunu düşünüyorum. Yine de bunu zaman gösterecek. Ayrıca Chelsea, Brighton’ın oyuncularını takip edip transfer etmeyi seviyor. PSG, Milan, Napoli, Atletico Madrid gibi kulüpler de Ferdi’nin belki gelecekteki kulüpleri olabilir."