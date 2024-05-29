Ferdi Kadıoğlu için çanlar çalıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu için çanlar çalıyor

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Haberin detayında milli futbolcuya yapılacak olan teklif resmen duyuruldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla özellikle bu sezon oynadığı futbolla taraflı-tarafsız futbolseverlerin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'den ayrılık vakti yaklaştı...

İngiliz basınından JustArsenal'de yer alan habere göre 'Topçular', uzun zamandır ilgilendikleri bilinen 24 yaşındaki milli yıldız için resmi teklifini kısa süre içerisinde iletecek.

Üst düzey performansıyla başta İngiliz devi Arsenal olmak üzere; Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve La Liga'dan taliplerini artıran Kadıoğlu'na resmi teklif gelmesi de hayli yakın.

Haberde; Premier Lig'den Aston Villa'nın; Bundesliga'dan ise Borussia Dortmund'un teklif yapmaya hazırlandığı yetenekli bek için Arsenal'in elini çabuk tutmak istediği bilgisine yer verildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı: "Ferdi'nin Premier Lig'e transferi somut bir olasılık. Ferdi Kadıoğlu'nun her zaman çeşitli kulüplerle bağlantısı vardı. Aston Villa ve Arsenal ile ilgili hikayeler vardı ancak henüz netlik yok. İngiltere transferi somut olasılık ancak biraz daha beklememiz ve hangi kulübün gerçekten bunu tercih edeceğini görmemiz lazım."

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Ferdi'nin, piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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