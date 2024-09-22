Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de ilk tartışmasını çıkardı

İngiltere Premier Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Brighton sahasında Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Falmer Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalarak puanları bölüştü.

Ev sahibi ekibin gollerini 42. Dakikada Hinshelwood ve 45. Dakikada Welbeck kaydetti. Nottingham Forest’in golleri ise 13. Dakikada Chirs Wood ve 70. Dakikada Ramon Sosa’dan geldi.

Karşılaşmada ilk yarının devam ettiği anlarda milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu ve Alex Moreno arasındaki gergin anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Moreno’nun taç atışı kullanmak üzere kenara geldiği sırada yavaş tavırlarından rahatsız olan Ferdi Kadıoğlu oyuncunun eline topu tutuşturdu.

Moreno’nun Ferdi Kadıoğlu’nu terslemesi üzerine ikili arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.