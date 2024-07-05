Ferdi Kadıoğlu: Önce annemi arayacağım

Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu: Önce annemi arayacağım

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız'ın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ferdi, kazanmaları halince önce Hollandalı olan annesini arayacağını söyledi.

Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur.

Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımıza seslenmek istiyorum; her zaman bize destek verin çünkü siz 12. adam olarak bize destek veriyorsunuz.

(Gülerek) Annem Hollandalı, yarın maçı kazanırsak ilk önce annemi arayacağım."

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