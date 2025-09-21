Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de şov yaptı!

İngiltere Premier Ligi’nde Brighton sahasında Tottenham’ı ağırladı. Dört golün atıldığı mücadelede milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de yer aldı ve sergilediği performansla adından söz ettirdi.

BRIGHTON İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 8. dakikada Yankuba Minteh ve 31. dakikada Yasin Ayari’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Tottenham ise 43. dakikada Richarlison’un golüyle farkı 1’e indirdi ve devre 2-1 sona erdi.

TOTTENHAM BERABERLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda baskısını artıran Tottenham, 82. dakikada Van Hecke’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele berabere tamamlandı.

FERDİ KADIOĞLU MAÇIN ADAMI

85 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınından büyük övgü aldı. İngiliz medyasından Ferdi Kadıoğlu'nun performansıyla ilgili “Sol bekte iyi bir performans sergiledi. Kudos ile karşı karşıya kaldı ve onu kontrol altında tuttu. Yoğun, fiziksel ve top hakimiyeti iyi. Maçın en iyi oyuncusu.” yorumu yapıldı.

10 AY SONRA İLK 11’DE

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024’ten sonra ilk kez Premier Lig’de 11’de başladı. Fenerbahçe’den transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlanan milli futbolcu, uzun bir aranın ardından sahalara güçlü bir dönüş yaptı.