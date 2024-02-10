Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle sezon sonunda gidiyor. Fenerbahçe Avrupa deviyle anlaştı

2 sezondur Fenerbahçe’de gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İLK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
Önceliği sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşamak olan genç yıldız sezon sonunda takımdan ayrılacak.
BORUSSİA DORTMUND İLE ANLAŞTI
Hem Ferdi hem de Fenerbahçe ile anlaşan Alman devi Borussia Dortmund yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilere 30 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 32 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 gol 3 asist kaydetti.
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