Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'nin kasasına eksik para girecek

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonuslar karşılığında Brighton'a transfer etti.

Ancak Fenerbahçe'nin kasasına tam 30 milyon euro girmeyecek.

NEC NIJMEGEN'E YÜZDE 10 PAY

Fenerbahçe, bonuslar dışında 30 milyon euro'ya Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu için oyuncunun eski kulübü NEC Nijmegen'e pay verecek.

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi ile anlaşması gereği NEC Nijmegen'e satıştan yüzde 10 pay verecek.

Fenerbahçe, Nec Nijmegen'e 3 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.

Ayrıca 'FIFA Dayanışma Katkı Payı' kapsamında Hollanda ekibine 500 euro da katkı payı ödenecek.

Ancak bu payı Ferdi'nin yeni kulübü Brighton ödeyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 204 maça çıkan milli futbolcu, 18 gol atarken 22 asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

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