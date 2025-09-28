Ferdi Kadıoğlu yeni transfer etkisi yarattı: İngiltere'de gündem oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'de Brighton Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz sezon şansız bir sakatlık geçiren milli yıldızın yeni transfer etkisi yarattığı belirtiliyor.

Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'yi deplasmanda 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun performansına övgüler yağdı.

BRIGHTON'DA YENİ TRANSFER ETKİSİ YARATTI

Geçtiğimiz hafta Tottenham karşılaşmasında maçın adamı seçilen Ferdi Kadıoğlu bir başka Londra ekibi Chelsea'ye karşı da etkileyici bir oyun sergiledi.

Uzun süreli bir sakatlıktan dönerek takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu için Ada basınında 'Yeni transfer etkisi yarattı' yorumları yapıldı.

basliksiz-1-0001-829x469-ferdi-ilk-11-basladi-1727555892623.jpg

"BU SEZON EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ OLMAYA ADAY"

İngiliz basınından Sussex Express'te yer alan haberde milli oyuncunun Chelsea maçındaki performansına dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi:

Canlı ve enerjik Estevao’ya karşı zor bir sınav verdi. Minteh ile uyumu dikkat çekti. Ciddi ayak parmağı sakatlığını atlatarak sahalara dönen Ferdi, adeta yeni bir transfer etkisi yaratıyor. Bu sezonun en kritik isimlerinden biri olmaya aday.

