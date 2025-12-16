Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi eden Kadıoğlu, baba olacağının müjdesini vermişti. Kızlarını kucaklarına alan çift, doğum öncesi sade bir törenle evlendiklerini duyurdular.

GÖRKEMLİ BİR EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Sevgilisiyle verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kadıoğlu mart ayında Sera Vrij'e görkemli bir şekilde evlilik teklifi etmişti. Kadıoğlu, son paylaşımında ise bebek beklediklerini duyurmuştu.

Kumsalda peş peşe pozlar veren ikili o anları Instagram hesabından paylaşarak "Bir bebeğimiz olacak! Bu yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" demişti.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

İkili, yayınladıkları video ile bir kız bebek beklediklerini açıklamışlardı. Çift Ekim ayında kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. İkili mutlu haberi, 'Felicia Sofia Kadıoğlu. 17-10-2025' notuyla sevenlerine duyurdu.

AĞUSTOS AYINDA EVLENMİŞLER

Vrij, Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle nikah masasına oturduklarını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla açıklayarak takipçilerini şaşırttı.

'BEBEĞMİZDEN ÖNCE DÜĞÜN YAPTIK'

Güzellik uzmanı Sera Vrij, "Kız bebeğimiz gelmeden önce samimi törenimiz, büyük düğünümüzü ilerletmemiz gerekse de bugün her şey ve daha fazlasıydı" ifadelerini kullandı.