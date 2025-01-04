Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu sakatlıklarla boğuşuyor. Milli oyuncu, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. 25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlığının beklenenden ağır olduğunu belirterek sahalara dönüşünün biraz uzun süreceğinin altını çizmişti.

Ayak parmağındaki eklem kapsülü yırtığı nedeniyle ameliyat olan Ferdi Kadıoğlu’nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Yıldız oyuncunun sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor. İyileşme durumuna göre bu sürenin 3 aya çıkabileceği belirtiliyor.

Brighton forması ile sadece 8 maça çıkabilen Ferdi Kadıoğlu 2 gol attı.