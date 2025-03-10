Ferdi Kadıoğlu’nun son durumunu hocası açıkladı: Sahalara ne zaman dönecek?

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Ferdi Kadıoğlu’nun son durumunu hocası açıkladı: Sahalara ne zaman dönecek?

Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu ayak baş parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Sezonu kapattığı belirtilen milli oyuncunun hocası, Ferdi’nin son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.

Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu.

Haftalardır formadan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.

Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

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