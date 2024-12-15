Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ

Uzun süredir İstanbul dışında gözlerden uzak yaşayan ve 2011 yılında yüz felci geçirmişti. Son dönemde kızı Tuğçe ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur son haliyle de gündeme geliyordu.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu. Asıl adı Ferdi Tayfur Turanbayburt.

Müzik kariyerine 1960'lı yılların sonunda başladı. Ferdi Tayfur, çocukluk döneminde zorluklarla dolu bir hayat yaşadı. Babasının ölümü ve ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle eğitimine devam edememiş ve çalışmak zorunda kaldı. Küçük yaşlarda çeşitli etkinliklerde şarkı söyledi. İlerleyen dönemlerde Adana Radyosu'nun düzenlediği bir müzik yarışmasına katılarak başarı elde etti. Ferdi Tayfur nereli? İşte Ferdi Tayfur hayatı…

Ankaralı Ferdi Tayfur sanat hayatına başladıktan sonra İstanbul'a giderek müzik kariyerine odaklandı. İlk plağını doldurduktan sonra müzik dünyasında adını duyurmaya başladı.

Maddi zorluklar nedeniyle müzik kariyeri kesintiye uğradı ve zaman zaman çiftlikte çalıştı. Daha sonra yeniden müziğe odaklanarak albümler çıkardı ve önemli başarılara imza attı. Ayrıca oyunculuk kariyerine de adım attı.

Hem müzik hem de oyunculuk alanında önemli eserlere imza attı. Sanatçı, aynı zamanda senaryo yazıp yönetmenlik de yaptı. Öte yandan reklam filmlerinde de yer almış ve romanlar yazmıştır.

ALBÜMLER:

1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin(sürtük)

1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım