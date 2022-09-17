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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa nişanlandı

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:32
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa nişanlandı
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı. 

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı. 

FERDİ TAYFUR FOTOĞRAFLARDA YOK

Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Tuğçe Tayfur, 2009–2010 arasında Tolga Ertuğrul ile 2012–2019 yılları arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un, Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti.

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