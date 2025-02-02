Ferdi Tayfur itirafı büyük ses getirecek! Şarkıcı Umut Akyürek'ten çarpıcı açıklamalar

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Ferdi Tayfur itirafı büyük ses getirecek! Şarkıcı Umut Akyürek'ten çarpıcı açıklamalar

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini derin bir yasa boğarken, ünlü şarkıcı Umut Akyürek de, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir Ferdi Tayfur anısını paylaştı.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenaze töreni, sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

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Ferdi Tayfur'un anısı, hayranları tarafından her zaman yaşatılıyorken, Umut Akyürek de Ferdi Tayfur'un unutulmaz Gülhane konserinden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Akyürek, Ferdi Tayfur'un genç sanatçılara verdiği destekten şu şekilde bahsetti:

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"Sene 1994. Ferdi abinin o meşhur, hınca hınç dolu Gülhane konseri… Sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ediyor. Gençlere destek olan, paylaşmayı bilen, egosunun nefsinin firavunu olmayan bence tek sanatçıydı. Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün. O zaman bana kendi eserlerinden oluşan bir kaset yapmıştı: 'İçim Yanar', 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer', 'Hayırsız' ve daha niceleri… Kapak fotoğrafları bile çekilmişti. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı öğrencisi olarak arabesk bir albümle çıkış yapmak içime sinmiyordu. Utana sıkıla bu durumu Ferdi abime anlattım. O kadar anlayışla karşıladı ki ne kırıldı ne küstü, hatta vokalistliğine devam ettim. Çok değerli bir anı..."

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