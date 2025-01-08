Ferdi Tayfur kızı Tuğçe’ye neden küstü? Usta sanatçının avukatı kavganın perde arkasını anlattı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunumuyla Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programının canlı yayınına bağlandı. Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi mirasından men ettiği iddialarına yanıt verdi. Avukat; Tayfur’un kızı hakkında “şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur’un arasındaki krizin damat yüzünden çıktığını söyleyen Tamgüç “Ferdi Bey, Muhammet Aydın’ın Tuğçe Hanım’la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım’la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi’ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu” şeklinde konuştu.

Tamgüç, Necla Nazır’ı da şu sözlerle suçladı:

“Necla Nazır, ne kızına ne de damadına ‘dur’ diyebildi.” Programa bağlanan Necla Nazır’ın “Aileden biri değil, neler yaşandığını bilemez” sözlerine de tepki veren avukat, kimsenin Ferdi Tayfur’la kendisi kadar yakın olmadığını, hatta kızı Tuğçe’nin hastaneye bile ziyarete gelmediğini söyledi.

ORTADA 50 MİLYONLUK DAVA YOK

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’ye 50 milyon liralık dava açtığı iddialarına da yalanlayan Tamgüç, Tayfur’un önce soyadı davası açtığını, kendisine edilen hakaretler sonrası da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söyledi.

AĞLAR GİBİ YAPTI GÖZYAŞI DÖKMEDİ

Hakan Tamgüç, Tuğçe Tayfur’un tabut başında ağlar gibi yaptığını, gözyaşı dökmediğini söyledi. Ferdi Tayfur’un son anlarında yanında ilk eşi Zeliha Turanbayburt’un olduğunu belirtti.

NECLA HANIM’A 4 KATLI YALI HEDİYE ETTİ

Hakan Tamgüç, Ferdi Tayfur’un hayattayken Necla Nazır’a ve kızı Tuğçe’ye milyonlarca lira harcadığını söyledi.

Tamgüç, “Necla Hanım’a Emirgan’da 4 katlı yalı hediye etti.”