Ferdi Tayfur, şarkılarıyla uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık’ta ailesinin isteği ve doktorların tavsiyesiyle önce ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

VEFAT HABERİ

Usta sanatçı, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının ardından hastane önünde toplanan sevenleri, "Ferdi baba" sloganları atarak duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan hayranları, Tayfur'un şarkılarını söyleyerek ona veda etti.

CENAZE TÖRENİ VE YÜREK BURKAN VEDA

Ferdi Tayfur’un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına alındıktan sonra, hastane önünde bulunan kalabalığa getirildi. Cenaze aracının geldiği sırada izdiham yaşanırken, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Arslan da alana gelerek Tayfur'un ailesine baş sağlığı diledi. Tayfur'un yakınları ve sevenleri, helallik almak ve dualar etmek için uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze, şarkılar eşliğinde hastane alanından uğurlandı. Ayrıca, bir esnaf tarafından Tayfur'un sevenlerine lokma ikramı yapıldı.

FERDİ TAYFUR'UN SON YOLCULUĞU

Ferdi Tayfur’un cenazesi, 23 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreninin ardından, Emirgan Çınaraltı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecektir.