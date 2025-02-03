Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak

2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için 40 mevlidi okunacağını yeğeni Şirin Gözalıcı duyurdu.

2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için 40 mevlidi okunacağını yeğeni Şirin Gözalıcı sevenlerine duyurdu.

Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur" dedi.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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