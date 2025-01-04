Ferdi Tayfur'a veda: Hoşçakal Emmioğlu...

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Marmaris’teki evinde rahatsızlanan sanatçı, tedavi gördüğü hastanelerde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Daha önce beyin damarına stent takılan ve oğlundan alınan böbrekle hayatına tutunan usta sanatçı, geride unutulmaz eserler bırakarak sevenlerini yasa boğdu.

ANMA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma programıyla başladı. Saat 11.00’de AKM’ye getirilen cenaze, yüzlerce hayranı ve yakınlarının eşliğinde karşılandı. Günün erken saatlerinden itibaren AKM önünde toplanan kalabalık, “Ferdi Baba” sloganlarıyla sanatçıya olan sevgisini dile getirdi. Ancak içeriye alınmayan bazı hayranlar, durumu protesto etti. Kapıların açılmasının ardından yoğun bir katılımla anma töreni gerçekleşti.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sanat dünyasından ve siyaset camiasından birçok önemli isim, Ferdi Tayfur’a veda etmek için AKM’deki törene katıldı. Sanatçı İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle törende yer alarak meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene çelenk göndererek usta sanatçıya saygılarını sundu.

SON YOLCULUK YENİKÖY’DE

Anma töreninin ardından Ferdi Tayfur’un cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Burada kılınan öğle namazının ardından sanatçı, Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sevenleri, Türk müziğinin “Ferdi Baba”sını uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Ferdi Tayfur, hayatı boyunca Türk müziğine kazandırdığı sayısız eserle hafızalardaki yerini koruyacak. Usta sanatçıya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.