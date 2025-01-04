Ferdi Tayfur'u sevenleri son yolculuğuna uğurlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur'u sevenleri son yolculuğuna uğurlayacak

2 Ocak 2025 Perşembe akşamı hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze töreni bugün yapılacak.

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini üzdü. Yıllardır seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında derin izler bırakan sanatçı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine , 33 yıllık hayat arkadaşı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır'ın da katılacağı öğrenildi.

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