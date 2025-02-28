Ferdi Tayfur’un ailesinde sular durulmuyor! Tuğçe Tayfur “Bu daha başlangıç” diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur’un ailesinde sular durulmuyor! Tuğçe Tayfur “Bu daha başlangıç” diyerek duyurdu

Arabesk müziğinin babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından mirası konuşulmaya başlanmıştı. Ünlü sanatçının ailesinde sular durulmazken Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt’un adı vasiyette geçmemişti. Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir konulduğunu duyurdu.

"Hatıran Yeter", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur, kaldırıldığı hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçını vefatıyla tüm Türkiye yasa boğulurken ailesi mirasın peşine düşmüştü.

Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaşmıştı.

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MAL VARLIĞINI VAKIFLARA BAĞIŞLAMIŞTI

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyetinde mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlamıştı.

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü.

Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! " ifadelerini kullanmıştı.

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MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASINI İSTEMİŞTİ

Bunun üzerine de iki isim Feri Tayfur'un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.

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“ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER”

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.

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