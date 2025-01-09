Ferdi Tayfur'un aylık telif geliri belli oldu

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur’un yıllık telif geliri ortaya çıktı. Tayfur’un telif haklarından kazandığı miktarın 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

TAYFUR’UN TELİF GELİRİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Ferdi Tayfur’un şarkılarından elde ettiği telif geliri, müzik meslek birlikleri tarafından takip ediliyordu. Tayfur’un, şarkılarından telif hakkı alınmaması yönünde vasiyet ettiği daha önce medyada yer almıştı. Sabah gazetesinin haberine göre Ferdi Tayfur’un, bu taleplerini meslek birliklerine yazılı olarak bildirmediği ve telif haklarından feragat ettiğine dair bir belge vermediği görüldü.

Tayfur, şarkılarının ölümünden sonra bedelsiz olarak seslendirilebileceğini ifade etmişti. Ancak telif gelirlerinin aktarılmasında herhangi bir resmi düzenleme yapılmadığı öğrenildi..

MÜLKLERİ VE SERVETİ

Ferdi Tayfur’un sahip olduğu mülkler arasında İstanbul, Adana ve Marmaris’te toplam 87 gayrimenkul yer alıyor. Bu mülkler arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris’teki bir yarımada da bulunuyor. Tayfur’un serveti, 5 çocuğu arasında paylaştırılacak. Şarkıcının geride bıraktığı 3 milyar liralık servet, her bir çocuğa ortalama 600 milyon lira pay düşmesi anlamına geliyor.

TELİF GELİRLERİNDEN YILLIK 35 MİLYON LİRA KAZANÇ

Ferdi Tayfur’un yıllık telif gelirlerinin toplamı ise 35 milyon lirayı buluyor. Tayfur, müzik meslek birliklerinden, eser sahipliği ve yapımcı kimliğiyle yılda 12 milyon lira kazanç sağlıyordu. Ayrıca dijital platformlardan da 23 milyon lira gelir elde ediyordu. Tayfur’un şarkılarının reklam gibi çalışmalarda kullanılmasından elde ettiği gelir ise bu tutarın dışında tutuluyor.

Tayfur’un şarkılarından elde ettiği telif gelirlerinin, uzun yıllar boyunca kendisine ve ailesine önemli bir gelir kaynağı sağlamaya devam edeceği düşünülüyor.