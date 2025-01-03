Ferdi Tayfur'un Bahçeli için yazdığı şarkı gündem oldu: Bu Bana Yeter

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Vefatının ardından Ferdi Tayfur'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için yazdığı 'Bu Bana Yeter' isimli şarkı yeniden gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Devlet Bahçeli, 'Bana yeter' adlı şarkı eşliğinde klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdiği görüntüyü paylaşarak ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u yad etti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 79 yaşında yaşama veda etmesi sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Bir döneme damga vuran Ferdi Tayfur'un ölüm haberinin duyulmasının hemen ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçının sevilen parçalarını ardı ardına paylaşmaya başladı. Bu şarkıların arasında Ferdi Tayfur'un Bahçeli'ye hediye ettiği 'Bu Bana Yeter' isimli parça da vardı.

BAHÇELİ, BU ŞARKIYI AÇIP OTOMOBİLİYLE ANKARA SOKAKLARINI GEZMİŞTİ

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, usta sanatçının kendine şarkı yazmasına teşekkürünü 'Bu Bana Yeter" şarkısını açarak Ankara sokaklarında gezerek yapmıştı.

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