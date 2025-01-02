Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

Sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müziğin dev ismi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin bilgiler açıklandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

ferdit.jpg

Ferdi Tayfur kimdir? Aslen nereli? Neden öldü?Ferdi Tayfur kimdir? Aslen nereli? Neden öldü?

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat ettiAntalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat etti

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son Haberler
“Paradigmayı izah etsinler!”
“Paradigmayı izah etsinler!”
Vergide kantarın topuzu kaçırıldı!
Vergide kantarın topuzu kaçırıldı!
“Her türlü tadilat yapılır!”
“Her türlü tadilat yapılır!”
Terörist Tuğgeneral ile Orgeneral terörist
Terörist Tuğgeneral ile Orgeneral terörist
Türk'e Kefen Biçiliyor
Türk'e Kefen Biçiliyor