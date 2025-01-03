Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Sebebi şoke etti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinin olduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak altından görevliler tarafından alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerinden sonra Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Ferdi Tayfur’un cenaze​ programında yoğun katılım beklentisi sebebiyle değişikliğe gidildi. Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde gerçekleşeceği açıklanan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

Tayfur'un cenaze namazı, Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olması kaynaklı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de gerçekleşecek bir anma töreniyle başlayacağını duyurdu.

Anma töreninden sonra ikindi namazıyla beraber cenaze namazının kılınacağı ifade edildi. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık tarihinde rahatsızlık geçiren Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sanatçı, 16 Aralık tarihinde Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ifade edilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti. Durumu iyiye gittiği ifade edilen Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirmişti.