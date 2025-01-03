Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi kızı Tuğba Dınız eşliğinde teslim alınarak cenaze aracına konuldu.
TÖREN DÜZENLENECEK
Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.