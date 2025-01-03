Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Usta sanatçının cenazesi cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi kızı Tuğba Dınız eşliğinde teslim alınarak cenaze aracına konuldu.

TÖREN DÜZENLENECEK

Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

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