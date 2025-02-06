Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı!

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanması sonrası tüm gözler eski eşi Necla Nazır'a çevrildi. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Nazır'dan üzen haber geldi.

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Necla Nazır geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu henüz sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Necla Nazır Ferdi Tayfur'un ölümü sonrasında "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.

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